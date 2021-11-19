Ev almak isteyenler için bulunmaz velinimet! 3 saat içinde 75 bin TL'ye ev sahibi olun! Bu fiyatlar ilk kez duyuruldu: 1+1, 2+1, 3+1 daireler... Ev almak isteyen yüz binlerce kişi, konut satışlarındaki ve konut kredilerindeki kampanyaları yakından takip ediyor. Akbank tarafından ev satın almak istenleri sevindiren haber geldi. Banka resmi internet sayfası üzerinden 75 bin TL'den başlayan fiyatlar ile ev ilanlarını duyurdu. İşte Kasım ayı icradan satılık konutları inceleyerek ihale tarihleri ve tüm bilgileri ile ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.