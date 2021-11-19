Ev almak isteyenler için bulunmaz velinimet! 3 saat içinde 75 bin TL'ye ev sahibi olun! Bu fiyatlar ilk kez duyuruldu: 1+1, 2+1, 3+1 daireler...
Kiradan kurtulup ev almak isteyenler için uygun fırsatlar duyuruldu. Bilindiği üzere son dönemde ev fiyatlarında yaşanan artışla birlikte ev sahibi olmak zor bir hale geldi. Bu nedenle vatandaşlar uygun fırsatları araştırmaya başladı. Akbank tarafından ev satın almak istenleri sevindiren haber geldi. Banka resmi internet sayfası üzerinden 75 bin TL'den başlayan fiyatlar ile ev ilanlarını duyurdu. İcraya düşen daireler daha ideal fiyatlarla ev sabi olmak için karlı bir yatırım oluyor. Bankadan icralık konut almak isteyen kişiler, sadece teklif verecekleri ihale sürecine dahil olacaklarını düşünseler de aslında sürecin her noktasını detayları ile bilmeleri yararlı olacaktır. İşte Akbank ucuz icralık daire ilanları!
19.11.2021 14:58
- Son Güncelleme: 19.11.2021 14:58
Ev almak isteyenler için bulunmaz velinimet! 3 saat içinde 75 bin TL'ye ev sahibi olun! Bu fiyatlar ilk kez duyuruldu: 1+1, 2+1, 3+1 daireler... Ev almak isteyen yüz binlerce kişi, konut satışlarındaki ve konut kredilerindeki kampanyaları yakından takip ediyor. Akbank tarafından ev satın almak istenleri sevindiren haber geldi. Banka resmi internet sayfası üzerinden 75 bin TL'den başlayan fiyatlar ile ev ilanlarını duyurdu. İşte Kasım ayı icradan satılık konutları inceleyerek ihale tarihleri ve tüm bilgileri ile ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
AKBANK SATILIK EV İLANLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ!
https://gayrimenkulsatis.akbank.com/GM/GM_GayrimenkulListMain.aspx