Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Faiz oranları düştü mü? 250 bin - 300 bin TL...

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank peş peşe kredi faiz oranlarını güncellediklerini açıkladı. Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun. Bankaların duyurularını görenler hemen Faiz oranları düştü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Ev alma hayali kuranlar hangi bankanın en az faiz uyguladığını sık sık araştırıyor. Bu kapsamda bankalar da müşteri kazanmak için faiz oranlarını sürekli güncelliyor. Faiz oranlarındaki dalgalanma konut kredisi çekecek olan hanımlar ve beylerin gündeminde yer alıyor. Peki 120 ay vadeli 250 - 300 bin TL konut kredisi kullanacak bir müşteri için aylık ve toplam ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...