2020 trafik sigortası bedelleri ne kadar olacak? İşte il il 2020 trafik sigortası ücretleri...

Zorunlu trafik sigortasında 2017 Nisan ayından bu yana tavan fiyat uygulanıyor. Tavan fiyat her ay belli bir oranda yükseliyor. Peki 2020 Ocak ayı itibarıyla otomobilde illere ve basamaklara göre trafik sigortası ne kadar olacak? 2020 Ocak ayında trafik sigortası ne kadar zamlanacak? İşte trafik sigortasının il il taban ve tavan fiyatları...

08.12.2019 10:04 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





