Ev almak isteyen kaçırmasın! Vakıfbank’tan 375 bin TL’ye satılık 7+1 dubleks daire! Vakıfbank’tan 321 bin TL’ye satılık 5+1 dubleks daire!
Vakıfbank'tan 375 bin TL'ye satılık 7+1 dubleks daire ve 321 bin TL'ye satılık 5+1 dubleks daire... Vakıfbank daire satışları açık öneri usulü ile satılmakta olup, bu dairenin şu anda ki fiyatı 375 Bin TL. Teklif vermek isteyenler bu satış tutarının üstüne 4 bin TL ekleyerek 379 bin TL'ye alabilme şansını yakalayabiliyor. Daire satışı amacıyla öneriler 3 gün sonra sona eriyor. Peki, Vakıfbank'tan nasıl alınır? Bu satışta olan dairenin özellikleri, varolduğu kat, nerede olduğu, lokasyon bilgileri, evin iç yapısı ve başka bütün detaylar alçakta verilmiştir. Bu daireye anında öneri vermeniz amacıyla ise ilan altında verdiği linki tıklamanız yeterlidir.
Ucuza ev alabilmek isteyenler bankadan satılık daire fiyatlarını araştırıyor. Vakıfbank, elinde tespit edilen yüzlerce daireyi açık öneri usulü ile satışa sunuyor. Satışa yayılan evler içinde 7+1 dubleks dairede var. Vakıfbank, 375 Bin TL'ye 2 banyolu, doğalgazlı, 5 yaşındaki 7+1 dubleks daireyi kendi sayfası üzerinden satışa sundu. Bu dubleks daireyi satın alabilmek isteyenler, gene Vakıfbank'ın gayrimenkul satışlarını yaptığı sayfa üzerinden öneri sağlıyor ve en yüksek öneriyi veren şahıs bu evin sahibi oluyor.
Taşınmaz projesinde, 4. katta yaklaşık 55 m2 brüt alanlı, 2 oda, mutfak, depo, banyo, antre, g. holü, mutfak nişi; çatı katında ise yaklaşık 55 m2 brüt alanlı, 2 oda, mutfak, banyo, g. holü hacimlerinden oluşmakta olup toplam 110 m2 yasal brüt alanlıdır.
Mahallinde, çatı kata çıkış merdiveni iptal edilerek 4. normal kat ve çayı katı ayrı daireler şekline dönüştürülmüş, ayrıca oturma odasının yaklaşık 8 m2 lik kısmı bölünerek oda şeklinde düzenlenmiş, çatı katının da, çocuk odasının yaklaşık 8 m2 lik kısmı bölünerek oda şeklinde düzenlenmiş, ayrıca güney cephesinde, projesinde çatı arası(ortak mahal) olarak görünen kısmın yaklaşık 10m2lik bölümü taşınmaz kullanımına dahil edilerek oda inşa edilmiş olup, taşınmazın çatı kat brüt alanı yaklaşık 10 m2 büyüyerek mevcutta 65 m2 olmuştur.
Dairenin bulunduğu bölge yapısı
Taşınmaz kat mülkiyetlidir. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge genel itibari ile şehrin merkezi bölgesi olup, Isparta Belediyesine 350 m, Atatürk Bulvarına 300 m Mimar Sinan Caddesine 100 m mesafededir. Bölgede yapılaşma eski yıllara dayansa da bölgede yapılan imar düzenlemesi ile bölgeye son yıllarda eski yapılar yıkılarak yeni yapılar inşa edilmiştir. Bölgede zeminleri ticari normla katları ofis ve mesken kullanımlı 3-5 katlı apartman ve apart tarzı yapılaşma ağırlık göstermektedir.
Bölgede belediye alt ve üst yapı çalışmaları kullanılan parseller doğrultusunda tamamlanmıştır. Taşınmaza bölgeyi kullanan toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanabilmektedir. Konu mülke yakın mesafede Isparta Belediyesi, Davraz Yaşam Hastanesi, Valide Camii ve Emniyet Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.
Tanım : Vakıfbank'tan Satılık 7+1 Dubleks Daire
No. : 167123
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil : Daire
l : Isparta
İlçe : Merkez
Semt : Pirimehmet
Adres : ISPARTA, MERKEZ, PİRİMEHMET MAH. 1720 SOK. NO:11 KAT:4 D:33
Pafta : 31
Ada : 1499
Parsel : 410
Oda Sayısı : 7
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 2
m2 : 120
Krediye Uygunluk : Uygun
Isınma Tipi : Kat Kaloriferi
Kullanım Durumu : Belirtilmemiş
Tapu Durumu : Kat Mülkiyeti
Bina İnşa Yılı : 2016
Bulunduğu Kat : 4
Yakıt Tipi : Doğalgaz
Yapı Tipi : Betonarme
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 4.000 TL
Başlangıç Bedeli : 375.000 TL
Teminat Bedeli : 17.850 TL
İlgili Şube Adı : ISPARTA
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