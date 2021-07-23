Ev almak isteyen kaçırmasın! Vakıfbank’tan 375 bin TL’ye satılık 7+1 dubleks daire! Vakıfbank’tan 321 bin TL’ye satılık 5+1 dubleks daire!

Ucuza ev alabilmek isteyenler bankadan satılık daire fiyatlarını araştırıyor. Vakıfbank, elinde tespit edilen yüzlerce daireyi açık öneri usulü ile satışa sunuyor. Satışa yayılan evler içinde 7+1 dubleks dairede var. Vakıfbank, 375 Bin TL'ye 2 banyolu, doğalgazlı, 5 yaşındaki 7+1 dubleks daireyi kendi sayfası üzerinden satışa sundu. Bu dubleks daireyi satın alabilmek isteyenler, gene Vakıfbank'ın gayrimenkul satışlarını yaptığı sayfa üzerinden öneri sağlıyor ve en yüksek öneriyi veren şahıs bu evin sahibi oluyor.