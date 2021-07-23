Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatının hesabını yaparken birçok kişinin bilmediği bir hakkı daha bulunuyor. Kıdem tazminatı için 1 yıl dolması gerekirken ihbar tazminatı için ise 1 gün sigortalı çalışma yeterli.
23.07.2021 08:39
- Son Güncelleme: 23.07.2021 08:39
Haklı nedenle işten ayrılırken veya patron çıkışınızı verdiğinde yasalara göre işçilere hakları teslim ediliyor. Bunlardan bir tanesi de 'ihbar tazminatı'. Çoğu kişi bu tazminatı göz ardı eder.
Oysa ihbar da tıpkı kıdem tazminatı gibi işçinin güvencesi niteliğindedir. Peki kimler, nasıl alır? Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda.