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Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatının hesabını yaparken birçok kişinin bilmediği bir hakkı daha bulunuyor. Kıdem tazminatı için 1 yıl dolması gerekirken ihbar tazminatı için ise 1 gün sigortalı çalışma yeterli.

23.07.2021 08:39 - Son Güncelleme: 23.07.2021 08:39
Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!

Haklı nedenle işten ayrılırken veya patron çıkışınızı verdiğinde yasalara göre işçilere hakları teslim ediliyor. Bunlardan bir tanesi de 'ihbar tazminatı'. Çoğu kişi bu tazminatı göz ardı eder.

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Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!

Oysa ihbar da tıpkı kıdem tazminatı gibi işçinin güvencesi niteliğindedir. Peki kimler, nasıl alır? Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda.

Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!

8 HAFTAYA KADAR ÇIKIYOR
Bildirim, çalışma süresi 6 aydan kısaysa (1 gün dahi olsa) 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta önce yapılmalı.

Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!

Posta'nın haberine göre; 4-5 yıllık işçiye 'eşyalarını hemen topla çık' denemiyor. Sözleşmeyi bugün fesheden işveren 8 hafta daha işçiyi çalıştırmak zorunda. Bu 8 haftalık zamana 'ihbar süresi' deniliyor.

Birçok kişi bunu bilmiyor! 1 gün çalışana tazminat!

İSTİFA EDEN OLURSA ÖDER
Bazı durumlarda patron işçinin bir dakika dahi orada kalmasını istemeyebilir. İşveren 5 yıllık işçisini hemen işten çıkarmak isterse, 8 haftalık ücreti 'peşin' ödemek zorunda.