Bayramdan sonra tam gaz başlıyor! 8 kurum, belediye ve bakanlık memur alımı yapacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Bakanlıkların ve kurumlarım memur alımı başvuruları bayramdan sonra başlıyor. Şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. İşte şartlar; Bu anlamda İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi sözleşmeli Bilişim Personeli kadrosunda alım yapacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup hem KPSS Puanı ile hem de KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapabilecek. Ancak YDS şartı taşınıyor olması gereklidir.