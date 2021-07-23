Bayramdan sonra tam gaz başlıyor! 8 kurum, belediye ve bakanlık memur alımı yapacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları
8 kurum, belediye ve bakanlık memur alımı yapacak! Kamuya memur alımı müracaatları başlıyor. Geçtiğimiz zamanlarda yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 8 kamu kurumu, Bakanlık ve Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere değişik kadrolarda ve niteliklerde memur alımı yapacak. Kamuya memur alımı ilanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylar alttaki bulgular tarafından müracaatlarına bayramdan sonra başlayacaklar. Bu anlamda Polis akademisi Başkanlığı 2021 - 2022 yılı Öğrenci alımları başlıyor. Farklı birimlere ve eğitim programlarına öğrenci alınacak.
Bakanlıkların ve kurumlarım memur alımı başvuruları bayramdan sonra başlıyor. Şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. İşte şartlar; Bu anlamda İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi sözleşmeli Bilişim Personeli kadrosunda alım yapacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup hem KPSS Puanı ile hem de KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapabilecek. Ancak YDS şartı taşınıyor olması gereklidir.
BAYRAMDAN SONRA BAŞVURUSU BAŞLAYAN KURUMLAR:
TENMAK:
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı bünyesine 20 kişilik boş kadro ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı, Aşçı Alımı ve Temizlik Personeli alımı yapacak. Adayların en az Ortaöğretim Mezunu olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmıyor.
TKİ:
Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesine Memur kadrosunda 5 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Adayların Belirtilen Genel, KPSS, Eğitim, Yaş ve Yabancı Dil Sınavı şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. Alımlar Merkez teşkilatına yapılacak olup sadece şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecek.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü:
İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi sözleşmeli Bilişim Personeli kadrosunda alım yapacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup hem KPSS Puanı ile hem de KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapabilecek. Ancak YDS şartı taşınıyor olması gereklidir.
Emniyet Genel Müdürlüğü:
EGM 2021 yılı personel alımı ilanını yayımladı. 2021/1 kapsamında yapılacak personel alımı ilanına göre sözlü ve uygulaması sınav niteliklerin de Sözleşmeli Pilot alımı yapılacak.