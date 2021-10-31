Ev alacaklara uygun faizli kaçırılmayacak konut kredileri! 150.000 TL konut kredisi aylık taksit ve toplam faiz ödeme tablosu! 1 Kasım'dan itibaren...
Konut kredisi, ev almak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Bu kapsamda konut kredisi faiz oranları ve taksit tutarları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları tarafından yapılan ortak açıklamada konut kredilerinde yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi gelmişti. Kasım ayının gelmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları ve aylık taksit tutarları hakkında vatandaşlar maliyet hesaplamalarına başladı. Haberimizde konut kredisine dair kamu ve özel bankaların en düşük taksitli ödeme planlarına yer verdik. 120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi fırsatının yanı sıra farklı tutarlarda da kredi çekebilirsiniz. İşte Kasım ayı Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG, TEB, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranları - aylık taksit tutarları!
Ev alacaklara uygun faizli kaçırılmayacak konut kredileri! 150.000 TL konut kredisi aylık taksit ve toplam faiz ödeme tablosu! 1 Kasım'dan itibaren... Yeni ayın gelmesiyle birlikte güncel konut kredisi faizleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ev almak isteyen yüzbinlerce kişi konut kredisine yöneliyor. Bu bağlamda banka banka konut kredisi hesaplama ve toplam faiz ödeme tablosuna haberimizde yer verdik. 120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi fırsatının yanı sıra farklı tutarlarda da kredi çekebilirsiniz. İşte Kasım ayı Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG, TEB, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranları!
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürmüştü.
Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.
KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?
Devlet bankalarının konut kredisi hesaplama işlemleri için aşağıda yer alan linklere tıklayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ