Ev alacaklara uygun faizli kaçırılmayacak konut kredileri! 150.000 TL konut kredisi aylık taksit ve toplam faiz ödeme tablosu! 1 Kasım’dan itibaren...

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürmüştü.

Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.