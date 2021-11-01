700 TL gıda yardımı var mı? İhtiyaç sahiplerine 700 TL veriliyor mu? Bakanlık, belediye, kaymakamlık yardımları nelerdir?

Gündemde yoğun bir şekilde 700 TL gıda yardımı başvuru formu araştırması yapılıyor. Devletten bakanlık, belediye ve kaymakamlıklardan maddi durumu kötü olan ve geçinmekte zorlanan ailelere yardımlar yapılmaya devam ediyor. Peki gündemde çok fazla dolaşan İhtiyaç sahiplerine 700 TL gerçekten veriliyor mu, diğer destekler neler? Özellikle pandemi nedeniyle maddi durumu daha da güçleşen ailelerin daha rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak olan bakanlık, belediye, kaymakamlık yardımları haberimizde yer alıyor.