Ev alacaklara müjde! TOKİ 39 ildeki 65 proje ile Eylül ayı itibariyle evi olmayan kalmayacak! İşte TOKİ'den ucuz konut 2021 alma başvuru şartları ve konut satışı olan iller

TOKİ 2021 yılında aralarında Balıkesir, Bitlis, Denizli, Kırşehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu tam 9 ilde yeni projelerle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin eylül ayı projeleri ile onlarca insan daha ev sahibi olacak. TOKİ'nin geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyeri vadeli açık artırma ile sahiplerini bulmuştu. Eylül ayındaki kura tarihleri de belli oldu. İşte TOKİ konut satışı olan illerin tam listesi ve TOKİ'den ucuz konut 2021 alma başvuru şartları...