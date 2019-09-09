Ev alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın ev almayın

ANKARA ÖNDE

3 büyük ile baktığımızda ise Ankara'nın daha avantajlı olduğu görülüyor. Başkent'te konutun amortisman süresi 15 yıldan az. Yapılan altyapı yatırımlarıyla değerlenen ve gayrimenkul firmalarının gözde adreslerinden biri olan İzmir'de bir konut kendini yaklaşık 218 ay yani 18 yıl 2 ayda amorti ediyor. Durgun bir dönemden geçen İstanbul pazarında da süre 216 ay. Yine 3 büyükşehir ortalama metrekare birim fiyatı İstanbul'da 3 bin 684 TL, İzmir 3 bin 62 TL, Ankara ise 1.774 TL olarak sıralanıyor. Bu tabloya göre satılık konut metrekare fiyatları arttıkça kira geri dönüş süreleri de doğru orantılı olarak uzuyor.