Ev alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın ev almayın
Konut satış ve kira istatistiklerine bakılarak hazırlanan "konutta amortisman süresi" araştırmasına göre en avantajlı ille belli oldu. 2019 yılının istatistiklerine göre konut satın almada en avantajlı iller Van ve Gaziantep olurken; Van'da bir ev 14 yılda, Gaziantep'te ise 14 yıl 3 ayda kendini amorti ediyor. Bu süre Trabzon'da 26 yılı aşarken İstanbul ortalaması ise 18 yıl olarak göze çarpıyor.
Gayrimenkul ve türevlerinin alternatif sermaye piyasası aracı olarak borsalaşması amacıyla hareket eden Gayrimenkul Borsası (GABORAS), konut yatırımında fiyat kadar etkili bir parametre olan kira geri dönüş sürelerini tespit etti. Türkiye'nin 30 büyükşehirinde yapılan incelemede kira geri dönüş süresi en uzun olan il 314 ay ile Trabzon oldu. Trabzon'u sırasıyla Kayseri, Malatya, Ordu, Erzurum ve Kocaeli izliyor.
2019 yılı konut satış ve kira fiyatlarına bakılarak yapılan değerlendirmeye göre 30 büyükşehirde amortisman süresi 14 yıldan başlıyor, 26 yıla kadar çıkıyor. Amortisman süresinin en hızlı olduğu il 14 yıl ile Van. Büyükşehirler arasında kira geri dönüş süreleri en kısa olan iller sıralamasında Van'dan sonra sırasıyla Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Eskişehir ve Antalya geliyor.
ANKARA ÖNDE
3 büyük ile baktığımızda ise Ankara'nın daha avantajlı olduğu görülüyor. Başkent'te konutun amortisman süresi 15 yıldan az. Yapılan altyapı yatırımlarıyla değerlenen ve gayrimenkul firmalarının gözde adreslerinden biri olan İzmir'de bir konut kendini yaklaşık 218 ay yani 18 yıl 2 ayda amorti ediyor. Durgun bir dönemden geçen İstanbul pazarında da süre 216 ay. Yine 3 büyükşehir ortalama metrekare birim fiyatı İstanbul'da 3 bin 684 TL, İzmir 3 bin 62 TL, Ankara ise 1.774 TL olarak sıralanıyor. Bu tabloya göre satılık konut metrekare fiyatları arttıkça kira geri dönüş süreleri de doğru orantılı olarak uzuyor.
MUĞLA DEĞERLENİYOR
GABORAS Şehir Reytingleri verilerine göre; 30 büyükşehir belediyesi içerisinde son 24 aylık süreç içerisinde ortalama metrekare değeri en çok artış gösteren il Muğla oldu. Ortalama metrekare değeri olarak Türkiye'nin en yüksek metrekare birim fiyatlarından birine sahip olan Muğla'da yüzde 7 oranında artış yaşandı. Muğla'yı yine yüzde 6.5'lik artış oranıyla bir diğer tatil bölgesi Antalya ve yüzde 5.6'lık artış oranıyla Aydın izledi.