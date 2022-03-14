Ev alacaklar dikkat! 160 bin TL, 180 bin TL, 250 bin TL aylık kaç TL taksitle konut kredisi çekilir? 2022 Mart bankaların güncel konut kredisi faiz oranları...

Yıllarca ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar yaptıkları birikimin üzerine konut kredisi çekerek bu hayaline ulaşmak istiyor ve bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu noktada hangi bankanın kaç ay vade ile ne kadar konut kredisi verdiği ve aylık ödeme planları da araştırılanlar arasında yer alıyor. 2022 Mart bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde sizler için derledik, karşılaştırma yaparak içlerinden bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. 160 bin TL, 180 bin TL, 250 bin TL aylık kaç TL taksitle konut kredisi çekilir?