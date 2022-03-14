Erdoğan müjdeyi verdi! Kimin maaşı ne kadar artacak? Uzman doktor, diş hekimi, pratisyen doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar arttı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlıkçıların maaşı hakkında müjdeler verdi. Erdoğan, sağlıkta şiddet sorununun kati olarak çözüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik bir diğer müjdesi ise maaş düzenlemesi oldu. Peki kimin maaşı ne kadar artacak? Uzman doktor, diş hekimi, pratisyen doktor, hemşire, emekli hekim maaşı ne kadar arttı? Sizin için hesapladık.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde doktorlara hitap etti. Konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik müjdeler veren Başkan Erdoğan, sağlıkta şiddet sorununun kati olarak çözüleceğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik bir diğer müjdesi ise maaş düzenlemesi oldu.
İkinci müjde olarak; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.
Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.