Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Peşinatı bulunanlar için kredi kullanarak konut sahibi olmanın uzun vadede karlı bir yatırım olduğu belirtiliyor. Uzmanlar alınan konutun değer kazanmasıyla birlikte ilk konutun gelecekte daha iyi bir daireye geçişte basamak görevi gördüğüne dikkat çekiyor.

Bu oranla 1 milyon liralık bir kredi kullanan bir tüketicinin 120 aylık vadede toplam geri ödemesi yaklaşık 3.5 milyon liraya ulaşıyor. Aylık taksit tutarı ise 29 bin 400 lira civarında gerçekleşiyor.