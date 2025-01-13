Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Son yıllarda hızla artan ev fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları ev sahibi olmayı zorlaştırsa da 2024 yılının son çeyreğinde konut satışlarında hareketlilik görüldü.
Peşinatı Olanlar İçin Konut Yatırımı Avantaj Sağlıyor
Peşinatı bulunanlar için kredi kullanarak konut sahibi olmanın uzun vadede karlı bir yatırım olduğu belirtiliyor. Uzmanlar alınan konutun değer kazanmasıyla birlikte ilk konutun gelecekte daha iyi bir daireye geçişte basamak görevi gördüğüne dikkat çekiyor.
Konut Kredisi Faizleri ve Geri Ödeme Tablosu
Bugün itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.84 seviyesinde.
Bu oranla 1 milyon liralık bir kredi kullanan bir tüketicinin 120 aylık vadede toplam geri ödemesi yaklaşık 3.5 milyon liraya ulaşıyor. Aylık taksit tutarı ise 29 bin 400 lira civarında gerçekleşiyor.
İŞTE EN UYGUN FAİZİ VEREN BANKALAR
QNB
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,84
Vade: 120 Ay
Taksit: 29.421 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.530.520 TL
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,88
Vade: 120 Ay
Taksit: 29.787 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.574.440 TL
Akbank
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,89
Vade: 120 Ay
Taksit: 29.879 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.585.480 TL
Albaraka
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,95
Vade: 120 Ay
Taksit: 30.429 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.651.480 TL
Türkiye İş Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3
Vade: 120 Ay
Taksit: 30.890 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.706.800 TL
Alternatif Bank
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,09
Vade: 120 Ay
Taksit: 31.723 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.806.760 TL
Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,09
Vade: 120 Ay
Taksit: 31.723 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.806.760 TL
TEB
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,25
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.215 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.985.800 TL
Yapı Kredi
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,29
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.591 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.030.920 TL
ING
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,29
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.591 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.030.920 TL
Vakıfbank
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,30
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.684 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.042.080 TL