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Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve ardından faizlerin daha da düşebileceği beklentisi konut fiyatlarında önemli artışlara yol açarken kredi faizlerinde de bir gerileme gözlemlendi. Anca, faizlerin düşmesi, 3-4 yıl önceki yüzde 1 civarındaki seviyelere ulaşmak için daha fazla düşüş gerektiriyor. Yine de son birkaç aydır hızla düşen faiz oranları ev sahibi olmayı isteyenler için bir fırsat sunuyor. Peki en düşük konut kredisi hangi bankalarda var? İşte merak edilen liste.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 11:56
Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Son yıllarda hızla artan ev fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları ev sahibi olmayı zorlaştırsa da 2024 yılının son çeyreğinde konut satışlarında hareketlilik görüldü.

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Peşinatı Olanlar İçin Konut Yatırımı Avantaj Sağlıyor

Peşinatı bulunanlar için kredi kullanarak konut sahibi olmanın uzun vadede karlı bir yatırım olduğu belirtiliyor. Uzmanlar alınan konutun değer kazanmasıyla birlikte ilk konutun gelecekte daha iyi bir daireye geçişte basamak görevi gördüğüne dikkat çekiyor.

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Konut Kredisi Faizleri ve Geri Ödeme Tablosu

Bugün itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.84 seviyesinde.

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Bu oranla 1 milyon liralık bir kredi kullanan bir tüketicinin 120 aylık vadede toplam geri ödemesi yaklaşık 3.5 milyon liraya ulaşıyor. Aylık taksit tutarı ise 29 bin 400 lira civarında gerçekleşiyor.

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

İŞTE EN UYGUN FAİZİ VEREN BANKALAR

QNB

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,84
Vade: 120 Ay
Taksit: 29.421 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.530.520 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,88
Vade: 120 Ay
Taksit: 29.787 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.574.440 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Akbank

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,89
Vade: 120 Ay
Taksit: 29.879 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.585.480 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Albaraka

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %2,95
Vade: 120 Ay
Taksit: 30.429 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.651.480 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Türkiye İş Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3
Vade: 120 Ay
Taksit: 30.890 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.706.800 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Alternatif Bank

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,09
Vade: 120 Ay
Taksit: 31.723 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.806.760 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,09
Vade: 120 Ay
Taksit: 31.723 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.806.760 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

TEB

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,25
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.215 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.985.800 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Yapı Kredi

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,29
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.591 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.030.920 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

ING

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,29
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.591 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.030.920 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Vakıfbank

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,30
Vade: 120 Ay
Taksit: 33.684 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.042.080 TL

Ev alacaklar baksın! 1 milyon TL konut kredisi için Ziraat, ING, TEB, Akbank taksit ekranı

Halkbank

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Faiz/Kâr Payı: %3,40
Vade: 120 Ay
Taksit: 34.627 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.155.240 TL