Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber
Milyonlarca vatandaş ve işletmeye nefes aldıran borç yapılandırmaya ilişkin detaylar netleşti. Yapılandırma kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş olan kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı ve serbest meslek kazancını bildirenler de faydalanabilecek. İşte detaylar...
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri elde eden basit usule tabi esnaf, özel hizmetlerdeki şoför, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak verilerini tarh ettirebilecek. Yasa kapsamındaki tutarın 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde borçlara katsayı uygulanmayacak.
PİŞMANLIK ZAMMI TAHSİL EDİLMEYECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi.
Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek.