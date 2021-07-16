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Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

Milyonlarca vatandaş ve işletmeye nefes aldıran borç yapılandırmaya ilişkin detaylar netleşti. Yapılandırma kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş olan kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı ve serbest meslek kazancını bildirenler de faydalanabilecek. İşte detaylar...

16.07.2021 11:09 - Son Güncelleme: 16.07.2021 11:09
Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

Borç yapılandırması pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenlerinde yararlanabileceğini açıklandı.

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Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri elde eden basit usule tabi esnaf, özel hizmetlerdeki şoför, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak verilerini tarh ettirebilecek. Yasa kapsamındaki tutarın 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde borçlara katsayı uygulanmayacak.

Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

PİŞMANLIK ZAMMI TAHSİL EDİLMEYECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi.

Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan tarihinden önceki dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlar için beyanname vermeyen, eksik beyanda bulunanlar bu yasa kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunabilecek.

Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek.