Başvuranın ceza zammı siliniyor! Milyonlarca vatandaşa iyi haber

PİŞMANLIK ZAMMI TAHSİL EDİLMEYECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı" broşürü yayınladı. Yapılandırma Yasası ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, veriye tabi diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yasa kapsamında beyan etme imkânı getirildi.