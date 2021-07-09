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PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...

Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak amacıyla pek çok yardım ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerden birisi de doğum parası. 300, 400 ve 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler de sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor.

09.07.2021 23:53 - Son Güncelleme: 09.07.2021 23:53
PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları devam ediyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Başvuru yapmak isteyenler ise tüm detayları öğrenmek için araştırma yapıyor.

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PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.