PTT'den hızlıca çekilebiliyor! Tek seferliğine ödenecek! 300 TL'den başlayıp 600 TL'ye kadar...
Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak amacıyla pek çok yardım ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerden birisi de doğum parası. 300, 400 ve 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler de sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları devam ediyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Başvuru yapmak isteyenler ise tüm detayları öğrenmek için araştırma yapıyor.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.