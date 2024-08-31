Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?

Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnaf enflasyon muhasebesi zorunluluğundan kurtuldu... Ancak üstündeki işletmeler enflasyon düzeltmesi yapacak. İşte 10 soruda yeni sistem!