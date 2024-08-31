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Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?

Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnaf enflasyon muhasebesi zorunluluğundan kurtuldu... Ancak üstündeki işletmeler enflasyon düzeltmesi yapacak. İşte 10 soruda yeni sistem!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 07:06 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 07:06
Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak? 1

Bu yıl işletmeler enflasyon muhasebesi uygulayacak. Peki yeni sistemde neler yapılacak? İşte cevapları...

Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak? 2

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?
Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle mali tabloların gerçek durumunu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere yapılıyor.

Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak? 3

ENFLASYON MUHASEBESİ NASIL UYGULANACAK?
Mali tablolardaki parasal olmayan kıymetlerin TL değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine getirilmesidir.

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