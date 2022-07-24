SSK'lıya 38, Bağkur'luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...
Ülkemizde sosyal güvenlikle ilgili yasalar ve düzenlemeler annelerin çalışma hayatında rahat etmeleri için bazı kolaylıklar sunuyor. En azından izinler noktasında bazı ekstra haklar da var. Bu imkanlar son senelerde daha da artırılarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarının önü de açılmış oldu. Ama asıl beklenti emeklilikle ilgili oluyor. Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Peki, nasıl daha erken emekli olunur? İşte kadınların emeklilik olanaklarına dair tüm detaylar!
24.07.2022 19:53 - Son Güncelleme: 24.07.2022 19:53
Kadınlarımızın emekli olmaları erkeklere göre biraz daha kolay. SSK'lı (4A) kadınlar için çalışma süreleri için getirilen şartlar daha az, sigortalılık yılı 20 yıl olarak belirleniyor. Bu süre erkeklerde 25 yıla çıkıyor.