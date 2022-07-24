SSK’lıya 38, Bağkur’luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

DAHA AZ GÜN VE YAŞ

Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Kitabın başında anlattığımız gibi emeklilik için istenen şartlar erkeklerde olduğu gibi kadınlar için de geçerli.