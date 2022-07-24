Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK'lıya 38, Bağkur'luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

SSK'lıya 38, Bağkur'luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

Ülkemizde sosyal güvenlikle ilgili yasalar ve düzenlemeler annelerin çalışma hayatında rahat etmeleri için bazı kolaylıklar sunuyor. En azından izinler noktasında bazı ekstra haklar da var. Bu imkanlar son senelerde daha da artırılarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarının önü de açılmış oldu. Ama asıl beklenti emeklilikle ilgili oluyor. Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Peki, nasıl daha erken emekli olunur? İşte kadınların emeklilik olanaklarına dair tüm detaylar!

takvim.com.tr
24.07.2022 19:53 - Son Güncelleme: 24.07.2022 19:53
SSK’lıya 38, Bağkur’luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

Kadınların emekli olması erkeklere göre daha kolay oluyor. Yaş şartlarında da erkeklere nazaran daha genç yaşta emeklilik imkanı kadınlara sunuluyor. Böylelikle 38 40 yaşında dahi erken emekli olmalarına olanak sağlanıyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK’lıya 38, Bağkur’luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

DAHA AZ GÜN VE YAŞ

Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Kitabın başında anlattığımız gibi emeklilik için istenen şartlar erkeklerde olduğu gibi kadınlar için de geçerli.

SSK’lıya 38, Bağkur’luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

Yani belli bir yaşı dolduracak, belli bir süre prim ödeyerek çalışacak, üçüncü olarak da yine ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren belli bir süre geçecek.

SSK’lıya 38, Bağkur’luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

Kadınlarımızın emekli olmaları erkeklere göre biraz daha kolay. SSK'lı (4A) kadınlar için çalışma süreleri için getirilen şartlar daha az, sigortalılık yılı 20 yıl olarak belirleniyor. Bu süre erkeklerde 25 yıla çıkıyor.

SSK’lıya 38, Bağkur’luya 40 yaşında emeklilik! Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

Yaş şartlarında da erkeklere göre daha genç yaşta emeklilik imkânı kadınlara sunuluyor.

SON DAKİKA