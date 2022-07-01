Eskişehir’de dünyanın ikinci en büyük rezerv keşfi! Tam 694 milyon ton!

"TÜRKİYE'DE ESKİŞEHİR BEYLİKOVA'DA DA 694 MİLYON TONLUK BİR REZERVİMİZ SÖZ KONUSU"

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in dünyada tarihe geçen bir keşifle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu hafta başında cumhurbaşkanımız Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş Programı'nda bu keşfi açıklamıştı. Bu sahadaki çalışmalarımız çok öncesine kadar gidiyor ama en somut çalışmalar, ETİMADEN'e geçtikten sonra 2011'de başlıyor. Burada toplam 6 yıl içerisinde 125 bin 193 metre sondaj yapıldı. 59 bin 121 numune toplandı sahadan. Bunların analizleri yapıldı ve analizler sonucunda da 694 milyon ton nadir toprak elementi keşfi gerçekleştirilmiş oldu. Bu keşifle dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası oldu. En büyük saha Çin'deki bir sahada 800 milyon tonluk bir rezerve sahip. Türkiye'de Eskişehir Beylikova'da da 694 milyon tonluk bir rezervimiz söz konusu" diye konuştu.



