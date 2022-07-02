2 Temmuz 2022 son dakika güncel 2 TL ZAMLI sigara fiyatları...En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? Hangi SİGARAYA zam geldi? En pahalı sigara grubu!
Sigaraya zam mı geldi? Hangi SİGARAYA zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? En pahalı sigara grubu hangisi? soruları gündemde yer alıyor. Sigara tiryakileri güncel ZAMLI sigara fiyatlarını araştırıyor. İşte 2 Temmuz 2022 güncel ZAM gelen sigara fiyatları...
02.07.2022 12:03 - Son Güncelleme: 02.07.2022 12:03
Son dakika haberine göre sigaraya 2 TL zam geldi. Bununla birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara kullanıcıları en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Hangi SİGARAYA zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? En pahalı sigara grubu hangisi? İşte 2 Temmuz 2022 güncel ZAM gelen sigara fiyatları...