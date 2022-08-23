Düşük faizli kredi hizmeti geldi! Emeklilere, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarına 90 gün ödeme ertelemeli...
Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan ve geliştirmiş bulunduğu kredi kampanyaları ile kart kampanyaları yardımıyla müşteri miktarını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, emeklilerin, özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının aynı anda yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
23.08.2022 09:05 - Son Güncelleme: 23.08.2022 09:05
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan yeni kredi kampanyasının üst limiti 100 bin TL, başlangıç faiz seviyesi yüzde 1,91 ve azami vade adedi 24 ay olarak belirlendi.
Banka, bu bilgileri kabul ederek hizmetten nakit desteği alabilmek isteyen bütün vatandaşlara, ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı sunacağını açıkladı.
Vakıfbank hem emekliler hem de başka sektör çalışanları amacıyla geliştirmiş bulunduğu 50 bin TL üst limitli, düşük faiz oranlı tüketici kredisi kampanyasının misal hesaplama tablosunu yayınladı.