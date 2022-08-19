Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

ÖTV sonrası araç fiyatlar merak ediliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Bu gelişme sonrası araba fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araba fiyatlarının geri çekilmesi bekleniyor. Peki, 2022 sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...