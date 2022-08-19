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Haberler Ekonomi Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz hafta ikinci el araç satışına yönelik bir kısıtlama getirileceğini açıklaması, otomotiv sektörünün gündemine oturdu. Bakan Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Sektör yetkilileri, '6+6' olarak anılan söz konusu uygulamanın fırsatçılığı önleyeceğini belirtirken, bu sayede ikinci el araç fiyatlarının da değişeceğini belirtti.

takvim.com.tr
19.08.2022 09:17 - Son Güncelleme: 19.08.2022 09:17
Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

ÖTV sonrası araç fiyatlar merak ediliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Bu gelişme sonrası araba fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araba fiyatlarının geri çekilmesi bekleniyor. Peki, 2022 sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 490,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 528,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL

Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

VOLKSWAGEN


Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 594,800 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 683,600 TL

Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

SEAT


IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 450.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 550.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL

Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu? ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti!

SEAT


LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 690.000 TL

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