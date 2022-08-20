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Haberler Ekonomi 200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

Cazip fırsatlar sunan bankalar yardımıyla ödemeleri düşük tutarak bütçenizi zorlamayacaksınız. Bankaların vermiş bulunduğu kredi özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

takvim.com.tr
20.08.2022 09:33 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:33
200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank doğrultusundan fırsat olarak açıklanan konut kredileri faiz oranlarını indirilmesinin sonrasında pek çok birey ev sahibi olacak. Kira öder gibi ev sahibi olabileceksiniz. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları sayfamızda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!
· 120 aya kadar vade alternatifi vardır.
200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

· Teminat olarak alınacak olan ev banka doğrultusundan Kredi tamamlanana kadar ipotek edilir.

200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

· Esnek ödeme koşulları bulunuyor.

200 Bin TL, 300 Bin TL, 400 Bin TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları!

Bu bankalardan alacağınız kredilerin geri ödeme tutarı ile taksit seçenekleri ile ilgili daha çeşitli bilgi sahibi olabilmek amacıyla internet bankacılığını ziyaret edebilirsiniz, şubelere gidebilirsiniz ve telefon aracılığı ile müşteri hizmetleri görüşmesi yapabilirsiniz.

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