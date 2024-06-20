Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın temelini attığı doğal gaz çalışmaları dışa bağımlılığı azaltıyor! Doğal gaz ithalatında yüzde 7,64'lük azalış

1 Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,64 azalarak 50,48 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğal gaz sektör raporundan derlenen verilere göre, Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 50,48 milyar metreküp doğal gazın yüzde 71,73'üne denk gelen 36,21 milyar metreküpü boru hatları aracılığıyla satın alındı.

2 Geri kalan ve yüzde 28,27'ye denk gelen 14,27 milyar metreküplük kısım ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak satın alındı. Doğal gaz ithalat miktarı 2022'de 54 milyar 661 milyon 670 bin metreküp olarak kaydedilmişti.