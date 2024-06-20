Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın temelini attığı doğal gaz çalışmaları dışa bağımlılığı azaltıyor! Doğal gaz ithalatında yüzde 7,64'lük azalış

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temellerini attığı doğal gaz arama çalışmaları sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalıyor. Doğal gaz ithalatı geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,64 azaldı. Türkiye'nin toplam doğal gaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu. İşte en çok doğal gaz çıkarılan il!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,64 azalarak 50,48 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğal gaz sektör raporundan derlenen verilere göre, Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 50,48 milyar metreküp doğal gazın yüzde 71,73'üne denk gelen 36,21 milyar metreküpü boru hatları aracılığıyla satın alındı.
Geri kalan ve yüzde 28,27'ye denk gelen 14,27 milyar metreküplük kısım ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak satın alındı.
Doğal gaz ithalat miktarı 2022'de 54 milyar 661 milyon 670 bin metreküp olarak kaydedilmişti.
Geçen yıl gerçekleştirilen doğal gaz ithalatının yüzde 66,39'u uzun dönemli ithalat lisansı kapsamında, yüzde 33,61'lik kısım ise spot olarak yapıldı.
KAÇ ÜLKEDEN İTHALAT YAPIYORUZ?
Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği 50,48 milyar metreküp doğal gazın yüzde 71,73'üne denk gelen 36,21 milyar metreküpü boru hatları aracılığıyla satın alınırken, yüzde 28,27'ye denk gelen 14,27 milyar metreküp kısmı LNG olarak satın alındı. Türkiye, doğal gaz ithalatını 21 farklı ülkeden gerçekleştirdi.