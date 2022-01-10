11 Ocak BİM aktüel kataloğunda çeşitli temizlik ürünlerinde fırsatlar! BİM’de 15,90’a düştü! Pril 3’lü Temizlik Paketi...

Tüm illerden vatandaşlar Salı ve Cuma günleri satışa sunulan BİM aktüel ürünleri yakından takip ediyor ve stoklar bitmeden yararlanmak istiyor. 11 Ocak BİM aktüel kataloğunda çeşitli temizlik ürünlerinde fırsatlar oldukça dikkat çekiyor ve her eve lazım ürünleri bütçeye uygun şekilde almak isteyenler talep yoğunluğu oluşturuyor. Bulaşık Makinenizi tertemiz yapacak Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml BİM'de 15,90'a düştü. Pril 3'lü Temizlik Paketi 24,90 TL'den Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80 tablet 99,90 TL'den satışa çıkacak. Daha pek çok ürün grubunda indirimler BİM şubelerinde bu Salı sizleri bekliyor olacak, haberimizden hepsini inceleyebilirsiniz.