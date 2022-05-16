3 bin 231 kişi alınacak! DSİ kadro dağımı belli oldu! 11 bin 349 TL maaş! Lise mezunu şartı! Mühendis, bekçi, koruma ve güvenlik görevlisi, memur...
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 231 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bakanlık bünyesindeki eksikliğin giderilmesi için, Muhafaza Memuru, Mühendis, Veteriner Hekim, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi, Sağlık Teknikeri ve daha bir çok boş kontenjana alım olacak. Binlerce kişi başvuru tarihini ve şartlarını merak ediyordu. Son dakika detaylar gelmeye başladı. İşte 3 bin 231 personel alımı kadro dağımı ve başvurular hakkında bilgiler...
16.05.2022 16:36 - Son Güncelleme: 16.05.2022 16:37
DSİ 3 bin 231 kamu personeli alımı kontenjan dağılımı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 Mart ayında yapılan duyuruya göre 5064 kişilik kadro ile alım yapacağı bildirilmişti. OGM ve DSİ bünyesine yapılacak alımlar gündemde olmaya devam ediyor. 1833 kişilik kadro OGM'ye alımlar tamamlandı. Gözler bu kez DSİ alımlarına çevrildi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 3 bin 231 personel alımı gerçekleştirilecek. Kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları haberimizde!