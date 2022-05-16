3 bin 231 kişi alınacak! DSİ kadro dağımı belli oldu! 11 bin 349 TL maaş! Lise mezunu şartı! Mühendis, bekçi, koruma ve güvenlik görevlisi, memur...

DSİ 3 bin 231 kamu personeli alımı kontenjan dağılımı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 Mart ayında yapılan duyuruya göre 5064 kişilik kadro ile alım yapacağı bildirilmişti. OGM ve DSİ bünyesine yapılacak alımlar gündemde olmaya devam ediyor. 1833 kişilik kadro OGM'ye alımlar tamamlandı. Gözler bu kez DSİ alımlarına çevrildi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 3 bin 231 personel alımı gerçekleştirilecek. Kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları haberimizde!