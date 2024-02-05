Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?

Hükümet, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 20 farklı kanunu tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Esnek çalışmadan çocuk çalışanlara yönelik mevzuata, çalışma saatinden tatil ücretine birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak.
Mevcut kanunlara göre, erken emeklilik kapısı açan, sigorta başlangıcı, eksik primlerin tamamlanması, çocuklara sigorta, ölüm aylığında hak sahipliği merak edilen konuların başında geliyor. Aileler çocuklarının erken emekli olabilmesi için küçük yaşta sigortalı yapmakla birlikte bireysel emeklilik seçeneğine yöneliyor.
İş Kanunu kapsamında 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlıyor. Bu da erken emekli olma imkânı sunuyor. Bu yaşta sigortalılık prim günleri geçerli olmakla birlikte ilk sigortalılık tarihini etkilemiyor. Çünkü bu yaştan önce sigortalı olunsa dahi başlangıç tarihi 18 yaşa basılan günde başlatılıyor. Torunu işe girenin 65 yaş aylığı kesilmiyor, erkekler de ölen eşinin dul aylığına başvurabiliyor. Erken emeklilik, yaşlılık aylığı, eksik primlerin tamamlanması konularında merak edilen soruların yanıtları şöyle: