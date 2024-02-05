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MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zam farklarını almaya hazırlanırken, maaşlarda bir artış da Temmuz'da yapılacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı maaşlara yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Zam ve farklar için yakından izlenecek enflasyon verilerinden ilki belli oldu. İşte o oran ve Temmuz zamlarının detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:38 Güncelleme 05 Şubat 2024, 10:38
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması 1

Milyonlarca memurun, emeklinin maaşı Ocak ayıyla birlikte güncellendi. Hem memurlar hem emekliler 2024 yılına yüzde 49.25'lik maaş zammıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı 11.68 puanlık refah payıyla artırılıp memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması 2

FARKLAR YARIN ÖDENECEK
Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir fark ödemesi söz konusu olacak. Ocak ayı maaşlarını yüzde 37.57 zam üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık farkını önümüzdeki 2 gün içerisinde alacak. SSK emeklileri 6 Şubat'ta yani yarın, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat Çarşamba günü ek zam farkını hesabında görecek.

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması 3

BİR ZAM DAHA VAR
Memurların ve emeklilerin maaşları yıl sonuna kadar aynı kalmayacak. Maaşlara Temmuz'da bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Memurları ve memur emeklilerini ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark bekliyor.

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