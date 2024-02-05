MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zam farklarını almaya hazırlanırken, maaşlarda bir artış da Temmuz'da yapılacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı maaşlara yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Zam ve farklar için yakından izlenecek enflasyon verilerinden ilki belli oldu. İşte o oran ve Temmuz zamlarının detayları...
Milyonlarca memurun, emeklinin maaşı Ocak ayıyla birlikte güncellendi. Hem memurlar hem emekliler 2024 yılına yüzde 49.25'lik maaş zammıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı 11.68 puanlık refah payıyla artırılıp memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.
FARKLAR YARIN ÖDENECEK
Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir fark ödemesi söz konusu olacak. Ocak ayı maaşlarını yüzde 37.57 zam üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık farkını önümüzdeki 2 gün içerisinde alacak. SSK emeklileri 6 Şubat'ta yani yarın, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat Çarşamba günü ek zam farkını hesabında görecek.
BİR ZAM DAHA VAR
Memurların ve emeklilerin maaşları yıl sonuna kadar aynı kalmayacak. Maaşlara Temmuz'da bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Memurları ve memur emeklilerini ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark bekliyor.