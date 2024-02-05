MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması

1 Milyonlarca memurun, emeklinin maaşı Ocak ayıyla birlikte güncellendi. Hem memurlar hem emekliler 2024 yılına yüzde 49.25'lik maaş zammıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı 11.68 puanlık refah payıyla artırılıp memur emeklileriyle eşitlendi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.



2 FARKLAR YARIN ÖDENECEK

Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir fark ödemesi söz konusu olacak. Ocak ayı maaşlarını yüzde 37.57 zam üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık farkını önümüzdeki 2 gün içerisinde alacak. SSK emeklileri 6 Şubat'ta yani yarın, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat Çarşamba günü ek zam farkını hesabında görecek.

