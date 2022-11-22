Tarım Kredi 22 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ! 15,25 TL! Mercimek, bulgur, ayçiçek yağı, şeker... Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bu haftanın aktüel kataloğunu yayımladı. Pazartesi itibariyle ayçiçek yağı, bulgur, peynir, süt, zeytin, sucuk, havlu kağıt ve tuvalet kağıdı, çay, kahve, reçel, bal, toz şeker, mercimek, et ve meyve çeşitleri indirimden satılmaya başlandı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli ürünler liste halinde yayımlandı. En uygun fiyat ise 15,25 TL olarak dikkat çekti. İşte Tarım Kredi aktüel katalog ürünlerinin tamamı...