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Haberler Ekonomi Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Peş peşe açıklamalar geldi. 5 sene erken emekli olabilirsiniz. Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu bağlamında hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam için emekliliğine gün saymaya devam eder iken, bazen ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi programların yanı sıra çoğu meslek grubu bağlamında 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o ayrıntılar.

takvim.com.tr
06.01.2023 11:13 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:13
Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Emeklilik zamanını geriye çekecek program yardımıyla ekseriyetli olarak ağır işlerde çalışanlar bu haktan faydalanabilecek. 60 ve 180 gün arasında bir sene çalışma zamanı bağlamında eklenmektedir. Her meslek grubu için bu vakitler değişmektedir.

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Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Söz konusu uygulama ile bir yılda 180 günden erken emeklilik için 5 yıl hak tanınıyor.

Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Yürürlükte yer alan ilgili yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 farklı iş dalı görünüyor.

Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Özel sektör çalışanlarını da kapsayan uygulama kapsamında kamu ve özel sektör için çeşitli iş kolları belirlenmiş durumda.

Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! Çalışanlara piyango gibi haber! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında?

Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 farklı meslek grubu için farklı sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor.

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