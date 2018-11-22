Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?
Erken emekli olabilmek çalışan herkesin hayalini kurduğu ve istediği bir durumdur. Özellikle sağlık çalışanları tarafından yıllardır beklenen erken emeklilik için verilecek yıpranma payı hakkı bu yıl gerçekleşti. SGK da sağlık çalışanlarına verilen bu hakkın uygulamada nasıl olacağına açıklık getirdi. Peki kimler erken emekli olabilecek? Hangi meslek dalları erken emeklilikten yararlanabilecek? Erken emekli olabilmek için ne yapmak gerekecek? İşte detaylar...
Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek.
3600 GÜN ON YIL DEMEK DEĞİL
Yıpranma hakkından yararlanmada 2008 yılından sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan yararlanabilmek için yıpranma kapsamındaki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri düşülüyor. Bu nedenle, tam ay çalışanlar bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecekler.