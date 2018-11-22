Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emekli olabilmek çalışan herkesin hayalini kurduğu ve istediği bir durumdur. Özellikle sağlık çalışanları tarafından yıllardır beklenen erken emeklilik için verilecek yıpranma payı hakkı bu yıl gerçekleşti. SGK da sağlık çalışanlarına verilen bu hakkın uygulamada nasıl olacağına açıklık getirdi. Peki kimler erken emekli olabilecek? Hangi meslek dalları erken emeklilikten yararlanabilecek? Erken emekli olabilmek için ne yapmak gerekecek? İşte detaylar...

22 Kasım 2018 Perşembe, 08:05:28 Güncelleme: 08:16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





