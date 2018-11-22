Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emekli olabilmek çalışan herkesin hayalini kurduğu ve istediği bir durumdur. Özellikle sağlık çalışanları tarafından yıllardır beklenen erken emeklilik için verilecek yıpranma payı hakkı bu yıl gerçekleşti. SGK da sağlık çalışanlarına verilen bu hakkın uygulamada nasıl olacağına açıklık getirdi. Peki kimler erken emekli olabilecek? Hangi meslek dalları erken emeklilikten yararlanabilecek? Erken emekli olabilmek için ne yapmak gerekecek? İşte detaylar...

22 Kasım 2018 Perşembe, 08:05:28 Güncelleme: 08:16:19
Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek.

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

EMEKLİLİK YAŞINDA İNDİRİM İÇİN 3600 GÜN KOŞULU
Habertürk'ün haberine göre, FHSZ bir yandan prim gün sayısına eklenirken, bir yandan de fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş haddinden indiriliyor.

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Ancak, emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi için yıpranmaya tabi işlerde toplam 3600 gün fiilen çalışma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Sağlık meslek mensuplarının 3 Ağustos 2018 öncesinde insan sağlığıyla ilgili işlerde geçen süreleri 3600 gün hesabında dikkate alınmayacak.

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Dolayısıyla, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmaların 3600 gün olması gerekiyor. Bunun için on yıl çalışmanın yeterli olmadığını da vurgulamak gerekir. Peki neden?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

3600 GÜN ON YIL DEMEK DEĞİL
Yıpranma hakkından yararlanmada 2008 yılından sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan yararlanabilmek için yıpranma kapsamındaki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri düşülüyor. Bu nedenle, tam ay çalışanlar bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecekler.

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