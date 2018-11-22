En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu
SkyTrax World Airline Awards tarafından hava yolu firmalarının en iyileri seçildi. Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları listeye damga vurdu. İşte dünyanın en iyileri...
22 Kasım 2018 Perşembe, 09:52:35
Güncelleme: 09:57:35
2018 yılı dünyanın en iyi hava yolu firmaları listesi açıklandı. Listeye Türk Hava Yolları damga vurdu. THY tam 5 dalda en iyiler arasına girdi. İşte o liste...
En iyi Business Class Lounge'ları arasında Türk Hava Yolları birinci seçildi.
THY, En iyi Business Class Lounge yemeklerinde de ilk sırada yer aldı.
En iyi Business Class ikramları arasında ise 6. yine Türk Hava Yolları oldu.
Türk Hava Yolları'nın uzun yolculuklarda konforu 8. oldu.