En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

SkyTrax World Airline Awards tarafından hava yolu firmalarının en iyileri seçildi. Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları listeye damga vurdu. İşte dünyanın en iyileri...

22 Kasım 2018 Perşembe, 09:52:35 Güncelleme: 09:57:35
En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

2018 yılı dünyanın en iyi hava yolu firmaları listesi açıklandı. Listeye Türk Hava Yolları damga vurdu. THY tam 5 dalda en iyiler arasına girdi. İşte o liste...

En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

En iyi Business Class Lounge'ları arasında Türk Hava Yolları birinci seçildi.

En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

THY, En iyi Business Class Lounge yemeklerinde de ilk sırada yer aldı.

En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

En iyi Business Class ikramları arasında ise 6. yine Türk Hava Yolları oldu.

En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

Türk Hava Yolları'nın uzun yolculuklarda konforu 8. oldu.

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