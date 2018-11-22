En iyi hava yolu markaları listesine THY damga vurdu

SkyTrax World Airline Awards tarafından hava yolu firmalarının en iyileri seçildi. Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları listeye damga vurdu. İşte dünyanın en iyileri...

22 Kasım 2018 Perşembe, 09:52:35 Güncelleme: 09:57:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





