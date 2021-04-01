Erken emeklilikte bu konuya dikkat! Siz de bu mesleklerde çalışıyorsanız erken emekli olabilirsiniz!

Milyonlarca çalışanın hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve bunun çabuk gelmesini ister. Ülkemizde yıpranma payı yüksek olan bazı mesleklerde çalışanlar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. Tam olarak 45 meslek bu gruba dahil oluyor, peki bu meslekler neler? Kanunda "Fiili Hizmet Süresi Zammı" (FHSZ) olarak geçen ve yıpranma payı yüksek olan bu iş kollarında çalışıyorsanız bu konu tam olarak size ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar…