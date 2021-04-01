Erken emeklilikte bu konuya dikkat! Siz de bu mesleklerde çalışıyorsanız erken emekli olabilirsiniz!
Milyonlarca çalışanın hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve bunun çabuk gelmesini ister. Ülkemizde yıpranma payı yüksek olan bazı mesleklerde çalışanlar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. Tam olarak 45 meslek bu gruba dahil oluyor, peki bu meslekler neler? Kanunda "Fiili Hizmet Süresi Zammı" (FHSZ) olarak geçen ve yıpranma payı yüksek olan bu iş kollarında çalışıyorsanız bu konu tam olarak size ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar…
Milyonlarca çalışanın hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve bunun çabuk gelmesini ister. Ülkemizde yıpranma payı yüksek olan bazı mesleklerde çalışanlar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. Tam olarak 45 meslek bu gruba dahil oluyor, peki bu meslekler neler? Kanunda "Fiili Hizmet Süresi Zammı" (FHSZ) olarak geçen ve yıpranma payı yüksek olan bu iş kollarında çalışıyorsanız bu konu tam olarak size ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar…
Yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışanlar daha erken istedikleri ve heyecanla bekledikleri emeklilik hayatına kavuşabiliyor. Ülkemizde yıpranma payı yüksek olan 45 meslekte çalışanlar 2,5 yıl daha erken emekli olabiliyor, siz de bu mesleklerde çalışıyorsanız bu konuya dikkat etmelisiniz. Gündemden düşmeyen konulardan biri olan erken emeklilik ve yıpranma payı yüksek mesleklerle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.
Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor.
Posta'da yer alan habere göre örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor.
Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.