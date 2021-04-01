2. el araç fiyatları artacak mı? İkinci el arabaya vergi gelecek mi? Yeni yasa teklifi gündemde!

Sabah'ın haberine göre; AK Parti'nin kaÜzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

yıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek. Düzenleme ile ikinci el araçlara noter satışının yolu açılıyor. Ayrıca ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınması, gibi düzenlemeler de bulunuyor.