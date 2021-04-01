2. el araç fiyatları artacak mı? İkinci el arabaya vergi gelecek mi? Yeni yasa teklifi gündemde!
2. el araç almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatları artacak mı sorusuna yanıt arıyor. İkinci el arabaya vergi gelecek mi? Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ikinci elde yeni vergilendirme gündeme geldi. Bu vergilendirme sistemi hayata geçerse ikinci el fiyatlarında artış yaşanabileceği öngörülüyor.
İkinci el araç fiyatları artacak mı? İkinci el araç almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme! İkinci el arabaya vergi gelecek mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Özellikle pandemi döneminde 2. el araçlara talep adeta patlamıştı. İkinci el araba fiyatlarının yeniden artması ise gündeme geldi. Bunun sebebi ise yeni vergilendirme sistemi oolabilir.
Sabah'ın haberine göre; AK Parti'nin kaÜzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.
yıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek. Düzenleme ile ikinci el araçlara noter satışının yolu açılıyor. Ayrıca ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınması, gibi düzenlemeler de bulunuyor.
Üzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.
Bu düzenlemenin gerekçesinde "Geriye yönelik teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır" denildi.
Düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi ürünlerin ticareti ile uğraşan mükelleflerden yeni işe başlayanlardan bir milyon liraya, faaliyeti devam edenlerde son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler ile ulusal marker kullanılmasının zorunlu olduğu ürünler nedeniyle alınması gereken ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar teminat alınabilecek.