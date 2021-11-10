Erken emeklilikte bu detaya dikkat! 1800 gün ile emekli olabilmek mümkün! Sizde de maluliyet esas hastalıklar varsa….

Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar bu güne daha hızlı kavuşmanın yollarını da sıklıkla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik sağlayan konuları belirtirken bazı hastalıkları olan vatandaşlar da malulen bu hakkı elde edebiliyor. Peki malulen emekli eden hastalıklar hangileri, 1800 gün ile bu hak nasıl elde edilir? Geçtiğimiz yıl en çok hangi hastalıklardan emekli olan vatandaşlar mevcut? İşte konuya dair merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.