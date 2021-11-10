Erken emeklilikte bu detaya dikkat! 1800 gün ile emekli olabilmek mümkün! Sizde de maluliyet esas hastalıklar varsa….
Uzun seneler boyunca iş hayatında olan vatandaşlar emekli olacağı günü beklerken bir yandan da konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra bazı durumlarda da erken emeklilik mümkün olabiliyor bunlardan biri de maluliyet esas hastalıklar oluyor. Normalde sigorta başlangıcı, ödenen prim sayısı ve yaş şartı oldukça önemliyken maluliyet esas hastalıklara sahip olan vatandaşlar 1800 gün ile emekli olabilme hakkını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili duyuru yaptı ve geçtiğimiz yıl en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olunduğu belirlendi. İşte ayrıntılar!
Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar bu güne daha hızlı kavuşmanın yollarını da sıklıkla araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik sağlayan konuları belirtirken bazı hastalıkları olan vatandaşlar da malulen bu hakkı elde edebiliyor. Peki malulen emekli eden hastalıklar hangileri, 1800 gün ile bu hak nasıl elde edilir? Geçtiğimiz yıl en çok hangi hastalıklardan emekli olan vatandaşlar mevcut? İşte konuya dair merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTI NEDİR?
malulen emeklilikte hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmak temel şarttır.
MALULEN EMEKLİLİĞE ESAS HASTALIKLAR
SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji, göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır.
Yukarıda saydığımız hastalıklarından birine veya bir kaçına yakalanmış olup 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.