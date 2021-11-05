Başvuru yapanlar PTT’den anında alıyor! Devlet tarafından verilen yardımlar neler? Devlet yardımları başvuru şartları!

Devlet destekleri ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya devam ediyor ve ilk kez başvuracak olanlar hangi şartlarının arandığını, hangi vatandaşlara hangi sosyal desteklerin yapıldığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınabilen ya da PTT aracılığı ile alınan devlet destekleri ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Hangi destekleri hangi şartlara sahip kişilerin alabileceği ve başvuruların nereye yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.