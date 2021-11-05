Başvuru yapanlar PTT’den anında alıyor! Devlet tarafından verilen yardımlar neler? Devlet yardımları başvuru şartları!
İhtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından verilen destekler devam ediyor. Ekonomik olarak geçinmekte zorluk çekenler başvuru şartlarını karşılaması dahilinde PTT aracılığı ile yardımları alabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da verilen destekler oluyor ve mutlaka başvuruların yapılması gerekiyor. Peki devlet tarafından verilen yardımlar neler? Devlet yardımlarından faydalanmak isteyenlerin hangi şartları taşıması gerekiyor? Nerelere başvuru yapılabiliyor? İşte konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor!
Devlet destekleri ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya devam ediyor ve ilk kez başvuracak olanlar hangi şartlarının arandığını, hangi vatandaşlara hangi sosyal desteklerin yapıldığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınabilen ya da PTT aracılığı ile alınan devlet destekleri ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Hangi destekleri hangi şartlara sahip kişilerin alabileceği ve başvuruların nereye yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI
Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak.
DEVLET İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ARTIK ELEKTRİK DESTEĞİ DE VERECEK
Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.
Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.
ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.
ELEKTRİK FATURASI YARDIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır.