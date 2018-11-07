Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %12.26 çıktı. Pek, bu oranlara göre emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 00:37:13 Güncelleme: 00:39:30
Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu.

Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.

Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak. 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.26 görünüyor.

Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TAKVİM, şu ana kadar oluşan yüzde 12.26'lık artışa göre yeni maaşları hesapladı.

Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde.

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