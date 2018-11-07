Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %12.26 çıktı. Pek, bu oranlara göre emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 00:37:13 Güncelleme: 00:39:30
Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 599 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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