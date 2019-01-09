Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

Bunlardan birisi 9 Eylül 1999. Diğeri 30 Nisan 2008 ve üçüncüsü de 31 Aralık 2035... Bu tarihlerden önce ve sonra işe girmiş olmak sizin için emeklilik şartlarını ciddi anlamda değiştiriyor. Kimisinde daha az prim öderken kimisinde yaş şartı 61'i bulabiliyor.