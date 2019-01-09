Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

Erken emeklilik konusu milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, erken emekliliğin mümkün olduğunu söyledi ve "Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. Tabii yaş şartını da unutmamak lazım." diye ekledi. İşte erken emeklilik ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 20:25:01 Güncelleme: 20:29:17
Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

Çalışanların en büyük beklentilerinden birisi emeklilik. Emeklilik üç ayrı şartla birlikte gerçekleşiyor.

Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

Öncelikle ilk sigortalı olunan tarihten sonra belli bir yıl geçmesi gerekiyor. Ardından işe giriş tarihinize göre belirli bir yaşı doldurmanız isteniyor.

Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

Üçüncü şart olarak da belli bir süre prim ödemek lazım. Ancak sistem kısmi, yani yaştan emeklilik imkanı da sunuyor.

Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

İşe giriş tarihinize göre bu emeklilik için uzun yıllar prim ödemeniz gerekmiyor. Emeklilik hesaplamalarında üç önemli tarih var.

Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...

Bunlardan birisi 9 Eylül 1999. Diğeri 30 Nisan 2008 ve üçüncüsü de 31 Aralık 2035... Bu tarihlerden önce ve sonra işe girmiş olmak sizin için emeklilik şartlarını ciddi anlamda değiştiriyor. Kimisinde daha az prim öderken kimisinde yaş şartı 61'i bulabiliyor.

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