Erken emeklilik mümkün! İşte erken emeklilik formülü...
Erken emeklilik konusu milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, erken emekliliğin mümkün olduğunu söyledi ve "Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. Tabii yaş şartını da unutmamak lazım." diye ekledi. İşte erken emeklilik ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 20:25:01 Güncelleme: 20:29:17
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