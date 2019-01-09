3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge ile ilgili yaşanan gelişmeleri milyonlarca memur merakla takip ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanan memura 3600 ek gösterge düzenlemesinde son durum merak ediliyor. Kamuda çalışan öğretmen, din görevlisi, polis, hemşire gibi görevdekilerin 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanması bekleniyor. 3600 ek göstergede son durum ne? 3600ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Memur ve memur emeklileri uzun süredir 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu merak ediyor. Memur-Sen ve diğer sendikalar düzenlemenin bir an önce çıkarılmasını beklerken, hükümet yetkililerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda artış yaşanması bekleniyor. 3600 ek gösterge ile ilgili 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen yanıtlar...
Kamu görevlileri olarak, maaş bordrolarında hem gelir tarafında hem de gider tarafında SGK ile ilgili kalemlerin olduğunu belirten Yalçın, "Görev yaparken biz Kuruma prim ödüyoruz. Emekli olduğumuzda Kurum bize maaş ödüyor. Durumun var olmasını sağlayan iştirakçi vasfımız da Kurumun ayakta kalmasını sağlayan gelir tedarikçisi sıfatımız da var. Buna bağlı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak Kurumun söz söylemesini, destek olmasını, katkı sunmasını beklediğimiz tekliflerimiz, taleplerimiz ve beklentilerimiz, oldu ve olmaya da devam edecek.
Bu çerçevede, Bakanlığın ve SGK'nın görev ve yetki alanıyla ilgili olan, bize bakan yönüyle ek gösterge teklifi siyasi iradeye bakan yönüyle de ek gösterge vaadi konusunda Bakanımızdan ve SGK Başkanından sorumluluk almalarını bekliyoruz. Farklı ad ve mevzuatlara sahip sosyal güvenlik kurumlarını ortak çatı altında toplamadaki maharet, şimdi de farklı unvanlarda ve kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin ek gösterge durumlarını bütüncül bakışla düzeltmede adalet olarak gerçekleşmeli.
Biz Memur-Sen olarak, 3600 ek gösterge düzenlemesinde, maliyet hesabı değil adalet esası gözetilsin diyoruz. Vaat cümlesindeki eksikliğin, icraat düzleminde giderilmesini teklif ve talep ediyoruz. Sayın Bakandan, kendi Bakanlığında görev yapanların da aralarında bulunduğu kamu görevlileri için konuyla ilgilenmesini, bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge tablosunun güncellenmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. SGK'nın da, kapsayıcı sosyal güvenlik, bütüncül bakış ve iştirakçileri arasında adaleti sağlama hedefleriyle uyumlu olacak bir içerikle ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe konulmasına katkı vereceğine inanıyoruz.