Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık
Türkiye'de neredeyse herkesin cebinde birkaç kredi kartı bulunuyor. Kredi kartları kullanımında kazanılan para puanlar için bankalar müşterilerine bilgi mesajları atmaya başladı. Bu mesajlarda kartlarda biriken para puanların 31 Aralık tarihine kadar kullanılmaması durumunda silineceği belirtildi.
BANKA YA DA MARKAYA KALIYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre markaların daha fazla kişiye ulaşabilme ve kendilerine bağlama adına tüketicilere verdikleri indirim kartlarında biriken puanların kullanımı için son gün 31 Aralık. Söz konusu tarih itibariyle puanların kullanılmaması halinde 1 Ocak itibarıyla toplanan ve karşılığı para olan bu puanlardan bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.
BİLGİLENDİRME ŞART!
Tüketici Kanunu'na göre satıcı ve sağlayıcıların tüketiciye verdiği hizmet hususunda tüketicinin bilgilendirilmesini şart koşuluyor.Ancak son 20 günlük zaman dilimine girilmesine rağmen kimi markalar müşterilerini puanları kullanmaları noktasında mesaj atarak bilgilendirirken çok sayıda marka, mağaza ve firma ise bu bilgilendirme yöntemine başvurmuyor.
PARA OLARAK KULLANILABİLİYOR
Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor.