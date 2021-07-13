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30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! Başvuru için hemen...

Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Bayram kredisi başvuruları için hemen akıllı telefonunuzdan başvuru yapacağınız bankanın internet sitesini ya da uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde bankalar nakit ihtiyacı olan binlerce kişi için uygun tekliflerini internet sitesi üzerinden duyurdu. Para ihtiyacı olanlar ise tek tek avantajları inceleyip ona göre karar verecek. Ayrıca kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı ve kredi vadesi değişkenlik gösterebiliyor.

13.07.2021 08:56 - Son Güncelleme: 13.07.2021 08:56
Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Başvuru için hemen...

Kurban Bayramı öncesinde acil nakit ihtiyacı olan binlerce vatandaş için bankalar yeni fırsatlarını duyurdu. Tatil yapacak ya da çeşitli ihtiyaçlarında kullanmak üzere para ihtiyacı duyanlara teklifler sunulurken faiz oranları da merak konusu oldu. Bayramdan hemen önce parasını almak isteyenler ise bankaların mobil uygulamalarından, internet sitelerinden başvurusunu yapıyor ve kredinin onaylanması durumunda paralarını direkt ATM'den çekebiliyor. Bu ay pek çok tüketiciye bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli teklifler sunuldu. Bayram kredisinde avantajlar başladı ve bankaların sunduğu fırsatlar tüketicilerin gündeminde yer aldı.

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Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Başvuru için hemen...

GARANTİ BBVA'DAN BAYRAM KREDİSİ

Garanti BBVA, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan alışveriş, tatil ve hediye ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için "Bayram Kredisi" imkanı sunuyor.

Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Başvuru için hemen...

Garanti BBVA, müşterilerine şubeye gitmeden anında kredi hattı ve dijital bankacılık üzerinden güvenli bir şekilde kredi kampanyasından yararlanma olanağı sağlıyor.

Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Başvuru için hemen...

Bayram kredisinden yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Dert tasa yok derhal hesaba yatıyor! 30.000-40.000-50.000 TL'yi saniyeler içerisinde çekebilirsiniz! Başvuru için hemen...

TEB'DEN BAYRAMA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 1,59'dan başlayan, 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.