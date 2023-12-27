Erken emeklilik için tarife değişiyor! Borçlanma ve ihyaya ne verilecek? Ne kadar fark var? Hesaplı ödeme için ne yapılmalı?

Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar 1 Ocak itibariyle artacak. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla en düşük borçlanma ve ihya tutarlarının nasıl değişeceği belli oldu. İşte detayları…