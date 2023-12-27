Erken emeklilik için tarife değişiyor! Borçlanma ve ihyaya ne verilecek? Ne kadar fark var? Hesaplı ödeme için ne yapılmalı?

Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar 1 Ocak itibariyle artacak. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla en düşük borçlanma ve ihya tutarlarının nasıl değişeceği belli oldu. İşte detayları…
Eksik primini tamamlamak isteyenlerin yardımına borçlanma ve ihya yetişirken, yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak artış bu işlemler için ödenecek tutarlara yansıyacak.
Erken emeklilik için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.
BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor.