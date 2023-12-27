3'TE 1'İ DEVLETTEN! Primler değişiyor destekler büyüyor | 2024 Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Genel Sağlık Sigortası...

Yeni asgari ücret primlere de yansıyacak. Emeklilik için ödenecek primler artarken, devlet destekleri de yeni ücrete göre değişecek. İşte yeni primler…
Asgari ücret zammı milyonların sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artacak, düzenli ödeme yapanlar ise 5 puanlık indirim imkanından yararlanmaya devam edecek.
Genel Sağlık Sigortası primleri de değişecek, ancak devlet desteği de kolaylaşacak.
İsteğe bağlı sigorta tutarı da artarken, burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte primlere ilişkin tüm detaylar…