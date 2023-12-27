3'TE 1'İ DEVLETTEN! Primler değişiyor destekler büyüyor | 2024 Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Genel Sağlık Sigortası...

1 Asgari ücret zammı milyonların sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artacak, düzenli ödeme yapanlar ise 5 puanlık indirim imkanından yararlanmaya devam edecek.

2 Genel Sağlık Sigortası primleri de değişecek, ancak devlet desteği de kolaylaşacak.