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3'TE 1'İ DEVLETTEN! Primler değişiyor destekler büyüyor | 2024 Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Genel Sağlık Sigortası...

Yeni asgari ücret primlere de yansıyacak. Emeklilik için ödenecek primler artarken, devlet destekleri de yeni ücrete göre değişecek. İşte yeni primler…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 21:28 Güncelleme 27 Aralık 2023, 22:05
3’TE 1’İ DEVLETTEN! Primler değişiyor destekler büyüyor | 2024 Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Genel Sağlık Sigortası... 1

Asgari ücret zammı milyonların sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artacak, düzenli ödeme yapanlar ise 5 puanlık indirim imkanından yararlanmaya devam edecek.

3’TE 1’İ DEVLETTEN! Primler değişiyor destekler büyüyor | 2024 Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Genel Sağlık Sigortası... 2

Genel Sağlık Sigortası primleri de değişecek, ancak devlet desteği de kolaylaşacak.

3’TE 1’İ DEVLETTEN! Primler değişiyor destekler büyüyor | 2024 Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Genel Sağlık Sigortası... 3

İsteğe bağlı sigorta tutarı da artarken, burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte primlere ilişkin tüm detaylar…

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