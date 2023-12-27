Asgari ücrette %49 artışla 17.002 TL oldu | Kime, nasıl yansıyacak? İşsizlik maaşı - stajyer ücreti - annelere yapılan ödemeler - rapor parası - kıdem ve ihbar tazminatı…

1 Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret rakamı açıklandı. Halen net 11 bin 402 lira 32 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 17 bin 2 liraya yükseltildi. Mevcut tutara göre yüzde 49.11 artış yapıldı. Ele geçecek para 5 bin 600 lira arttı. Brüt asgari ücret de mevcut 13 bin 414 lira 50 kuruş seviyesinden 20 bin 2 liraya çıktı.



2 AYLIK 700 TL DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. Yeni ücreti 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirledik. Çalışanlarımızı bir kez daha enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bunun tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum" dedi.



