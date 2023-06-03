3'te 1'i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

'EV KADINKARININ EMEKLİLİĞİ KOLAYLAŞACAK'

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var.