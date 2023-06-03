3'te 1'i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...
Ev hanımları için emekli olabilme imkanı, yeni desteklerle birlikte genişletiliyor. Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, ev hanımları ödemeleri gereken primin üçte birini devletten alma imkanına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sunulan özel fırsatlarla birlikte prim desteğine ek olarak yaş sınırı da esnetilecektir. Tüm bu desteklerin finansmanı ise Aile ve Gençlik Bankası adı verilen yeni bir kuruluş tarafından sağlanacaktır. Ev hanımlarının emeklilik fırsatı için çocuk sayısı da önemli bir faktör olacaktır.
03.06.2023 10:11 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:11
Ev hanımlarının emeklilik fırsatıyla ilgili beklediği detaylar sonunda ortaya çıktı. Devlet tarafından sağlanacak 12 bin TL'yi aşan prim desteğiyle birlikte erken emeklilik imkanları da sunulacak. Bakan Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalarda ev hanımlarının emeklilik konusunda önemli bilgiler paylaştı. SGK üzerinden yapılacak başvurularda bir dilekçe yeterli olacak. İşte, erken emeklilikle ilgili yapılan açıklamalar!