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Haberler Ekonomi 3'te 1'i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

3'te 1'i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

Ev hanımları için emekli olabilme imkanı, yeni desteklerle birlikte genişletiliyor. Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, ev hanımları ödemeleri gereken primin üçte birini devletten alma imkanına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında sunulan özel fırsatlarla birlikte prim desteğine ek olarak yaş sınırı da esnetilecektir. Tüm bu desteklerin finansmanı ise Aile ve Gençlik Bankası adı verilen yeni bir kuruluş tarafından sağlanacaktır. Ev hanımlarının emeklilik fırsatı için çocuk sayısı da önemli bir faktör olacaktır.

takvim.com.tr
03.06.2023 10:11 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:11
Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

Ev hanımlarının emeklilik fırsatıyla ilgili beklediği detaylar sonunda ortaya çıktı. Devlet tarafından sağlanacak 12 bin TL'yi aşan prim desteğiyle birlikte erken emeklilik imkanları da sunulacak. Bakan Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalarda ev hanımlarının emeklilik konusunda önemli bilgiler paylaştı. SGK üzerinden yapılacak başvurularda bir dilekçe yeterli olacak. İşte, erken emeklilikle ilgili yapılan açıklamalar!

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Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

EV HANIMLARI 12 BİN 804 TL ÖDEME ALACAK!

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan prim desteği ev hanımlarının emekliliklerini kolaylaştıracak. Prim ödemelerinin 3'te biri devlet tarafından karşılanırken destek, 12 bin 804 TL civarına varacak.

Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

BAKAN DERYA YANIK DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Yanık canlı yayında yaptığı açıklamada; "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." İfadelerini kullandı.

Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

Erken emeklilik için SGK başvurusu yeterli! 3’te 1’i karşılanıyor! 20-25 yıl şartı yok! Ev hanımlarına 12.805 TL maaş gibi ödeme yapılacak! O tarihte...

'EV KADINKARININ EMEKLİLİĞİ KOLAYLAŞACAK'

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var.

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