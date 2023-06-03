%85,68 ek zam + Emekli Sandığı'na 14.672 TL kök maaş! Memura emekliye 3'lü müjde kesinleşti!
Emekli ve memurların Temmuz ayı zammı için yeni oranlar gündeme geliyor. Son tahminlere göre, refah payıyla birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan bir zam beklenmektedir. Kamu işçilerinde ise yüzde 45 artış beklentiler arasındadır. Bu tahminlere göre, emekli ve memurların maaşlarında önemli bir iyileşme öngörülmektedir. Detayları sizler için derledik. En düşük emekli maaşı, Temmuz ayı zammıyla birlikte artış gösterecektir. Şu anda geçerli olan en düşük emekli maaşı üzerine yapılacak zamla birlikte, emeklilerin alacakları maaşlarda önemli bir iyileşme beklenmektedir.
Sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammı merakla bekleniyor. Ek iyileştirmelerle birlikte SSK, Bağkur'luların zam oranı büyüyecek. Seçimlerin ardından hükümet ve yeni Meclis, yoğun bir gündeme sahip olacak. Sosyal güvenlik konusunda önemli adımlar atılacak. Bu çerçevede, emekliler için bir dizi düzenleme planlanıyor. Bunlardan biri, refah payı uygulaması olacak. Tüm emekliler, Temmuz zammında refah payından yararlanacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar kaç TL maaş alacak? İşte en yeni maaş hesaplaması haberimizde!
SEÇİMLERİN ardından hükümetin ve yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak. Sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda emekliler için de pek çok düzenleme gündemde.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 15.21 çıktı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine böylece 4 ayda yüzde 15.21 artış oluştu. Yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memur emeklilerinin artışı da şu ana kadar yüzde 13.08'e ulaştı.