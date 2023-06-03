%85,68 ek zam + Emekli Sandığı'na 14.672 TL kök maaş! Memura emekliye 3'lü müjde kesinleşti!

Sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammı merakla bekleniyor. Ek iyileştirmelerle birlikte SSK, Bağkur'luların zam oranı büyüyecek. Seçimlerin ardından hükümet ve yeni Meclis, yoğun bir gündeme sahip olacak. Sosyal güvenlik konusunda önemli adımlar atılacak. Bu çerçevede, emekliler için bir dizi düzenleme planlanıyor. Bunlardan biri, refah payı uygulaması olacak. Tüm emekliler, Temmuz zammında refah payından yararlanacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar kaç TL maaş alacak? İşte en yeni maaş hesaplaması haberimizde!