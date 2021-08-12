Erken emeklilik formülü netleşti! İşte detaylar...
Özellikle son dönemde "Eksik prim gün sayımı nasıl tamamlarım? Emekli olmak için ne yapmam gerekir? Toplu ödeme ile emekli olabilir miyim?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ya da ücretsiz izne çıkarılanlar da eksik prim günlerini nasıl tamamlayacaklarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
Hürriyet'in haberine göre hem kısa çalışma ödeneğinde hem de nakdi ücret desteğinde primler yatmadığından, bu durum emekliliğin de ertelenmesine neden oluyor. Çalışanın prim gün sayısı eksiği yoksa ve emeklilik için yaşı bekliyorsa sorun yok; ama prim gün sayısı eksikse, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süresi emeklilik süresini uzatıyor. İş kanunu da kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.