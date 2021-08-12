700 bin kamu işçisine yüzde 27.10 zam! En düşük maaş ne kadar oldu?
700 bin kamu işçisi için müjdeli haber geldi. Hükümet, 700 bin kamu işçisinin zammı için Türk-İş ve Hak-İş ile anlaştı. Tüm işçilere yüzde 27.10 oranında zam yapıldı. 500 TL seyyanen zamla en düşük kamu işçisinin maaşı 4.100 TL'ye yükseldi. İşte güncel maaş listesi.
Kamuda çalışan 700 bin işçinin yüzü güldü. İşçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük aylık ücretlere yapılan zam yüzde 34.2 oldu. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Aylık ortalama ücret ise 5 bin 835 liraya ulaştı. Taşerondan kadroya geçen 315 bin işçiye de ayrıca 500 liralık düzeltme yapıldı.
TABAN 4 BİN 100 LİRAYA ÇIKTI
Hükümet ile Türk-İş ve Hak-iş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri dün sonuçlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca, asgari ücret almakta olan işçilerin ücretlerine öncelikle seyyanen 500 lira zam yapılacak. Bunun üzerine birinci 6 ay yüzde 12 zam yapıldıktan sonra aylık ücret 4 bin 566.80 liraya çıkacak. Bu yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zam yapılacak ve 21 lira da hizmet (kıdem) zammı verilecek. Bu artışlarla birlikte yıllık kümülatif artış yüzde 34.62 olacak. En düşük ücretle çalışanlara yıllık bin 234.64 lira zam yapılacak.
Yılın ikinci yarısında ise yüzde 5 zamma ilave olarak işçilerin kıdem süresine göre değişen ortalama 105 lira hizmet zammı yapılacak. Bu artışlar sonucu ikinci yarıda işçinin eline ortalama 5 bin 835.26 lira geçecek. Ortalama ücretlerde yıllık kümülatif artış yüzde 27.17, toplam artış tutarı da bin 246.79 lira olacak.