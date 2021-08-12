700 bin kamu işçisine yüzde 27.10 zam! En düşük maaş ne kadar oldu?

Kamuda çalışan 700 bin işçinin yüzü güldü. İşçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. En düşük aylık ücretlere yapılan zam yüzde 34.2 oldu. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Aylık ortalama ücret ise 5 bin 835 liraya ulaştı. Taşerondan kadroya geçen 315 bin işçiye de ayrıca 500 liralık düzeltme yapıldı.