Erken emekliliğin faturası ağır! İşte EYT tartışmalarında bilinmeyenler ve ülkelerin emeklilik yaşları
Türkiye, geçmişte siyasilerin emekliler konusundaki popülist politikalarının faturasını ağır ödedi. Demirel'in 1992 yılında getirdiği erken emeklilik yasasıyla bebekler dahi emekli edildi. Emeklilikte temel parametre olan yaş ve hizmet süresi şartı sadece hizmet süresine indirgendi. Peki Erken emeklilik (EYT) neden ülke ekonomisine zararlı? Dünyada emeklilik yaşı kaç? Ülkemizde vatandaşlarımız kaç yaşında emekli olabiliyor? İşte EYT tartışmaları hakkında bilinmesi gerekenler ve Türkiye'de ve dünyada emeklilik yaşları.
O dönemdeki yanlış sosyal güvenlik politikaları Türkiye'ye 1 trilyon dolardan fazla para kaybettirdi. Oy uğruna yapılan yasal düzenlemeler belki 3-4 yıl siyasileri iktidarda tutmaya yetti. Ancak daha sonra oluşan devasa kamu borçları nedeniyle ülke 1994'te büyük bir ekonomik kriz yaşamak durumunda kaldı.
Demirel'in 1992'de kaldırdığı emeklilikte yaş sınırı 1999'da DSP-ANAP-MHP koalisyonunda tekrar geldi. Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. Bugün hâlâ Türkiye bozulan sistemin faturasını ödüyor.
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REFORM OLMASA AÇIK ARTARDI
Popülist politikalarla ülkenin bütçesi için 'kara delik' haline gelen sosyal güvenlik kurumlarının açığı 1992'den sonra sürekli arttı. 1991'de 128 bin TL kâr eden kurum, 1992-1999 arasında sürekli zarar etti. 1992'de zarar 2.5 milyon TL, 1993'te 8 milyon TL, 1994'te 19.3 milyon TL, 1995'te 81.3 milyon TL, 1996'da 144.3 milyon TL, 1997'de 336 milyon TL, 1998'de 447 milyon TL, 1999'da 1.1 milyar TL oldu. Bu dönemde de SSK'nın başında Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Geriye doğru TÜFE/ÜFE bazında hesaplandığında sadece bugün Kılıçdaroğlu dönemindeki açık 50 milyar TL'ye yaklaşıyor. 1999'da gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformundan sonra geçen zamanda ise açık ancak GSMH'nin yüzde 1'ine çekilebildi. Türkiye sadece sosyal güvenlik açığını finanse etmek için içeriye ve dışarıya 30 milyar dolar borçlanıyor. Bu da ülkenin faiz ödemelerinin katlanması anlamına geliyor.