Erken emekliliğin faturası ağır! İşte EYT tartışmalarında bilinmeyenler ve ülkelerin emeklilik yaşları

REFORM OLMASA AÇIK ARTARDI

Popülist politikalarla ülkenin bütçesi için 'kara delik' haline gelen sosyal güvenlik kurumlarının açığı 1992'den sonra sürekli arttı. 1991'de 128 bin TL kâr eden kurum, 1992-1999 arasında sürekli zarar etti. 1992'de zarar 2.5 milyon TL, 1993'te 8 milyon TL, 1994'te 19.3 milyon TL, 1995'te 81.3 milyon TL, 1996'da 144.3 milyon TL, 1997'de 336 milyon TL, 1998'de 447 milyon TL, 1999'da 1.1 milyar TL oldu. Bu dönemde de SSK'nın başında Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

