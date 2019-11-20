Son dakika: 2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı! İşte en çok vergi veren isimler ve şirketler
Son dakika haberine göre Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi rekortmenlerinden ilk 2'si isimlerinin açıklanmasını istemezken 3'üncü sıranın sahibi Mustafa Rahmi Koç oldu. Kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
20.11.2019 10:58
- Son Güncelleme: 20.11.2019 11:08
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Listede ilk 2 isim adının açıklanmasını istemezken, 3'üncü isim ise Rahmi Koç oldu.
İŞTE 2018'DE EN ÇOK VERGİ VEREN İSİMLER VE ŞİRKETLER
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