Son dakika: 2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı! İşte en çok vergi veren isimler ve şirketler

Son dakika haberine göre Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi rekortmenlerinden ilk 2'si isimlerinin açıklanmasını istemezken 3'üncü sıranın sahibi Mustafa Rahmi Koç oldu. Kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

20.11.2019 10:58 - Son Güncelleme: 20.11.2019 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





