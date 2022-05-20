Erken emekli olmak isteyenler dikkat! İşçi, işveren, memur milyonlarca kişiyi kapsıyor! Yaş şartı aranmıyor, gerekli belgeleri sunmak için....
Erken emekli olmak isteyenler dikkat, işçi, işveren, memur milyonlarca kişiyi kapsıyor. Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında emeklilik yer alıyor ve yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyenler buna erken ulaşmanın yollarını arıyor. Yaş şartı aranmıyor, başvuruda istenen belgeleri sunmak için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Borçlanma yoluyla emeklilik ön plana çıksa da başka durumlarda da erken emeklilik söz konusu olabiliyor. 2008 yılı Ekim ayı engellilerin emekli olması durumunda büyük önem taşıyor. İşte detaylar!
Emeklilikte ödenen primler gün sayısı, yaş şartının tamamlanması, sigorta başlangıç tarihi gibi detaylar ön plana çıkıyor ve bu şartları taşıyanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor. Milyonlarca çalışan daha erken emekli olabilmenin yollarını arıyor ve yaş şartının gerekmediği durumlar var. İşçi, işveren, memur milyonlarca kişiyi kapsıyor, engellilik, doğum borçlanması gibi detaylar ön plana çıkarken doğum borçlanmasında staj sigortası da etkili oluyor. İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler!
Ancak çalışan kadınlar, hem iş hem de ev hayatını birlikte götürürken fazlaca sorumluluk yüklendikleri için hayatlarının bazı dönemlerinde çalışmaya ara verebiliyor.Bu ara verme süreci bazen doğum nedeniyle de olabiliyor. Bu durumda da sigortalılık süresini ve yaşı doldurmuş olsa bile prim gün sayısında eksik oluşuyor. İşte anneye bu prim günü eksiğini çocuğu üzerinden tamamlama imkanı tanınıyor.
Sigortalı kadınlar doğum borçlanmasıyla emeklilik için prim ve zaman kazanıyor. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj sigortası gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.
2160 GÜN PRİM İMKANI
3 çocuğa kadar borçlanma yoluyla da 2160 gün prim kazanma imkanı var. Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat dönemiyle birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir.
Kadın sigortalı, doğum nedeniyle çalışamadığı en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık sürelerini (toplamda 6 yıl) borçlanabilir. Bu yıl en düşük doğum borçlanması bedeli günlük 53.38 lira. 1 çocuk (720 gün) için 38 bin 433 lira, 2 çocukta (1440 gün) 76 bin 867 lira ve 3 çocuk (2160 gün) için de 115 bin 300 lira ödeniyor.